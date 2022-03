CRISI POLITICA GIUNTA REGIONE: TORTORELLI, SIAMO INTERESSATI AI CONTENUTI DEL RILANCIO DEL GOVERNO REGIONALE￼

Dopo le parole in conferenza stampa del Presidente Bardi che affermano la volontà di lavorare negli interessi dei lucani e della Basilicata, auspichiamo, prima di tutto, che i tempi di una soluzione della crisi politica e quindi della nuova giunta siano rapidi perché la situazione socio-economica lo richiede. Non nascondiamo la preoccupazione perché la crisi politica si trascina da troppo tempo e nonostante i buoni propositi più volte annunciati non è accaduto nulla nel cambiamento e nella soluzione delle questioni di emergenza. Non smetteremo di sollecitare che si apra il confronto con il sindacato ampio, partecipato e non formale per una nuova fase che metta al centro “il lavoro” e attraverso lo sviluppo la crescita della regione oltre ad affrontare il disagio sociale di ampi settori delle nostre popolazioni. Il sindacato, che non è mai entrato nelle dinamiche politiche, è solo interessato ad una soluzione della crisi politica regionale che riguarda i contenuti e quindi le proposte che si vorranno mettere in campo all’altezza della straordinarietà della situazione.

