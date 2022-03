Coltre bianca su castel del monte il sito unesco chiude al pubblico per tutta la giornata di martedì 1 marzo è corsa tra i fotoamatori per lo scatto più bello.

​Fiocca la neve a Castel del Monte.

A seguito delle abbondanti nevicate della scorsa notte, il capolavoro federiciano d’architettura medievale simbolo della Puglia,si è svegliato avvolto da una coltre bianca.

Considerate le avverse condizioni meteorologiche tuttora in corso che impediscono il raggiungimento in sicurezza del sito Unesco, il Castello resterà chiuso per l’intera giornata di oggi, martedì 1 marzo.

In caso di persistenza di eventi nevosi con possibile formazione di ghiaccio al suolo, sarà cura della Direzione Regionale Musei Puglia prolungare la chiusura anche nella giornata di domani e darne tempestiva comunicazione.

Nel frattempo è corsa alle immagini più suggestive che ritraggono Castel del Monte imbiancato. La Direzione invita i fotoamatori a condividere gli scatti taggando la Direzione Regionale Musei Puglia e Castel del Monte, per veicolare la bellezza e la magia del luogo, ancor più affascinante in un contesto innevato. ​

L’Ufficio Comunicazione della Direzione regionale Musei Puglia.

