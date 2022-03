BENE LA REVOCA DELLA NOMINA DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO SI APRA ORA SUBITO CONFRONTO SU NUOVO ATTO AZIENDALE.

Bene la revoca in autotutela della delibera del Direttore generale dell’Asp Basilicata di nomina del

Direttore del Dipartimento Amministrativo, sulla quale avevamo sollevato stamani una serie di criticità

e per la quale avevamo chiesto l’immediata revoca.

La marcia indietro dell’Azienda sanitaria dimostra che le questioni evidenziate dalla Fp Cgil, dall’atto

aziendale del 2015 che pone a capo del dipartimento amministrativo il direttore amministrativo, in

conformità con quanto previsto dalla Legge regionale 39 del 2001, passando per l’assenza di procedura

comparativa e senza pubblicazione di alcun avviso, sino alla mancanza di adeguata motivazione e

all’indicazione della relativa copertura economica, erano non solo fondate, ma sono state condivise

dalla direzione Asp.

Auspichiamo che il confronto con le organizzazioni sindacali, anche su materie inerenti prettamente

l’organizzazione dell’azienda, anche in vista della redazione del nuovo atto aziendale, sia oggetto di

informativa e confronto.

LA SEGRETARIA GENERALE

FP CGIL DI POTENZA

Giuliana Pia SCARANO

LA SEGRETARIA AZIENDALE ASP

FP CGIL DI POTENZA

Sandra GUGLIELMI