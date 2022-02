MuoviAmo Tursi a fianco dei dipendenti della raccolta rifiuti oggi in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi

MuoviAmo Tursi intende esprimere tutta la propria solidarietà e vicinanza agli undici dipendenti della ditta Smeda incaricati di svolgere il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Tursi e che oggi hanno deciso di scioperare per il mancato pagamento delle ultime 4 mensilità. L’ultima busta paga regolarmente retribuita ad oggi risulta essere quella di ottobre ma nel recente passato i lavoratori hanno dovuto aspettare fino a 6 mesi prima di ricevere il loro compenso. Spiace d’altro canto constatare che l’ente comunale che fino a qualche mese fa – ai sensi dell’art. 30, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 – all’atto della liquidazione delle fatture mensili a Smeda versava direttamente gli stipendi ai dipendenti, ha abbandonato questo modus operandi, corrispondendo l’intera cifra dovuta alla ditta.È comprensibile del resto il disagio provocato ai cittadini ma si spera ci possa essere la giusta comprensione per una situazione che sta mettendo in ginocchio undici famiglie della nostra comunità che in molti casi vivono di questa sola entrata mensile.

