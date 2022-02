L’Ambasciatore Zazo uno splendido esempio di uomo di Stato

L’Ambasciatore d’Italia in Ucraina Francesco Zazo ha detto che rimarrà nella nostra rappresentanza diplomatica fino a quando sarà possibile per assistere al meglio i nostri connazionali presenti in Ucraina. Si tratta di uno splendido esempio di attaccamento verso il proprio lavoro e verso il nostro Paese. Nell’Ambasciata d’Italia a Kiev sono stati ospitati circa un centinaio di nostri connazionali, compresi alcuni bambini di pochi mesi che richiedono la migliore assistenza. Per questo motivo contatterò il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ho il piacere di conoscere da molti anni, per esprimere la mia gratitudine nei confronti di tutti coloro che sono impegnati nella nostra diplomazia e per sincerarmi delle condizioni anche dei Lucani presenti a Kiev e in Ucraina.

