Policoro: Illuminazione della Casa Comunale con il Tricolore – Oggi i Colori dell’Ucraina in segno di vicinanza

Fasci di luce con i colori dell’Ucraina, in segno di solidarietà. Ieri sera la Casa Comunale di Policoro si è illuminata di giallo e di blu per esprimere vicinanza al popolo ucraino. A darne notizia, il Sindaco della Città, Enrico Mascia, che ha voluto inaugurare il nuovo sistema di illuminazione del Palazzo di Città proprio con i colori dell’Ucraina. “Seguiamo con apprensione – spiega il Sindaco, Enrico Mascia, – le tragiche notizie che giungono dall’Ucraina. Per un’Europa di pace crediamo che ci debba essere un forte senso civile, democratico e diplomatico che parta dal basso, dalle comunità, dalle città. Con luci che colorano la Casa Comunale vogliamo testimoniare la nostra appartenenza a questi valori, con profonda vicinanza alla popolazione civile ucraina e agli ucraini che vivono nella nostra Policoro”. L’idea di dare nuova luce alla Casa Comunale con il Tricolore era stata avviata a dicembre scorso e la messa a punto dell’impianto di illuminazione è arrivata solo pochi giorni fa, in concomitanza con quanto sta accadendo in Ucraina. Di qui, la scelta dell’Amministrazione Comunale di inaugurare il nuovo impianto di illuminazione di giallo e blu. Sui principali palazzi della Città, infine, sono state esposte le bandiere della Pace.

Policoro, 27.02.2022