NOI CON L’ITALIA BASILICATA: GLI AUGURI DI CANNIZZARO A DI NOIA E CALÒ

Comune di Potenza, con la nuova Giunta si rafforza la presenza di “Noi con l’Italia” in Consiglio comunale

Cannizzaro: “Auguri di buon lavoro al neo assessore Di Noia e al consigliere Calò”

Potenza, sabato 26 febbraio 2022 – La nomina della nuova Giunta da parte del sindaco di Potenza, Mario Guarente, rafforza la presenza di “Noi con l’Italia” in Consiglio comunale. La scelta di Massimiliano Di Noia all’assessorato alla Viabilità, Servizi Informatici, Sicurezza Ambienti di Lavoro, Centro Storico, Affari Legali, Sanzioni Amministrative, consente infatti a Piero Calò di rientrare tra i consiglieri di maggioranza – aderendo al Gruppo di “Noi con l’Italia” – insieme al Coordinatore regionale del partito di Maurizio Lupi, Francesco Cannizzaro.

“Un sentito in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro va a Massimiliano e a Piero”, ha affermato Cannizzaro. “In sintonia con le forze di maggioranza a sostegno del sindaco Guarente, affronteremo questa seconda fase di governo cittadino provando a veicolare quei valori di serietà, responsabilità e concretezza che devono rafforzare l’alleanza tra cittadini e politica mettendo sempre la persona al centro dell’azione politica per sostenere l’uguaglianza sociale”, ha affermato Cannizzaro. Anche dei futuri impegni e dei programmi di “Noi con l’Italia Basilicata” si discuterà martedì 1 marzo 2022 alle ore 11.30 presso il Tourist Hotel, durante un incontro con la stampa in cui interverrà il presidente nazionale di “Noi con l’Italia”, l’onorevole Maurizio Lupi. Il programma e l’invito alla conferenza stampa sarà inviato in una prossima comunicazione.