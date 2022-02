Convegno di Fratelli d’Italia venerdì 26 febbraio a Matera

Venerdì 26 febbraio a Matera, presso l’Hotel San Domenico, alle 17.00 si è tenuto un convegno sul tema << La scuola oggi e domani per il futuro della Basilicata>>. L’iniziativa si poneva come obiettivo quello di condividere ed elaborare una serie di proposte concrete sulla scuola di Basilicata da prevedere negli atti attuativi del Piano Strategico Regionale, di recente approvato dal Consiglio Regionale.

Il convegno si è articolato in tre momenti. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione,Vito Bardi, che ha dichiarato esser pronto il provvedimento per l’introduzione dell’areazione meccanica nelle scuole onde evitare il propagarsi del contagio, dell’Assessore all’Ambiente Gianni Rosa, del Consigliere regionale Tommaso Coviello e della segretaria cittadina Annamaria Guerricchio, si sono succeduti gli interventi di Stefano Melodia, rappresentante della Consulta provinciale studentesca di Matera e di Leonardo Giordano, del Dipartimento Nazionale “Istruzione” di Fratelli d’Italia. su di una bozza di decalogo di proposte che avevano lo scopo di suscitare la riflessione e la discussione sul tema.

Nella fase successiva si è avuta una tavola rotonda nella quale rappresentanti sindacali (CISL, e SNALS) del settore istruzione, esperti della Regione Basilicata (Gianpiero Perri), consiglieri regionali (Piergiorgio Quarto) hanno dibattuto sul documento presentato con una loro valutazione ed integrandolo con altre proposte. La tavola rotonda è moderata dal giovane universitario Tommaso Bottarini, segretario provinciale di Gioventù Nazionale.

Tra le proposte più significative che sono emerse vanno segnalate: quella intesa a fare un vero e proprio piano del trasporto scolastico che renda accessibile il diritto all’istruzione in alcune zone interne non ben servite dai collegamenti e che pure hanno indirizzi scolastici ed attrezzature innovative come l’Istituto Professionale “Odontotecnico” di Stigliano o “Ottico” di Senise, l’adeguamento del calendario dei bandi sui finanziamenti dell’Unione Europea al sistema scolastico al calendario scolastico, per evitare che le attività vadano a coincidere con il periodo estivo senza che possano realizzarsi, quella di attivare gli altri due ITS (Istituti Tecnici Superiori) dedicati all’agroalimentare e al turismo.

I lavori sono stati conclusi dall’Assessore Regionale alla formazione Franco Cupparo e dall’On.le Paola Frassinetti, responsabile nazionale del Dipartimento “Istruzione” di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione “Cultura” della Camera dei Deputati.

Michele Giordano, presidente regionale di Gioventù Nazionale che, con Fratelli d’Italia, ha organizzato il convegno ha sottolineato il fatto che questa dell’ascolto della realtà scolastica è solo la prima tappa di un lavoro che continuerà successivamente con il definire una proposta completa da inoltrare alla Giunta Regionale e al Consiglio Regionale per tramite dell’apposita commissione consiliare.

Piergiorgio Quarto, neo segretario regionale di Fratelli d’Italia, ha dichiarato: ‹‹Venerdì, con questa prima iniziativa organizzata dalla mia segreteria, abbiamo inteso inaugurare un nuovo sistema di lavoro: quello di ascoltare la realtà delle categorie e del mondo della scuola per condividere reciprocamente le nostre e le loro proposte e realizzare una forma di sutura tra quella che si può definire “regione legale” e “regione reale”››

In conclusione anche il Sindaco di Matera Domenico Bennardi, in rappresentanza dell’Anci, ha portato il saluto ed ha encomiato questa occasione di confronto sui temi e sui contenuti.



