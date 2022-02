POMARICO: PRESENTATO IL PROGETTO DI RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO

di MICHELE SELVAGGI

POMARICO. Quello delle reti idriche cittadina del centro storico – come si è sempre sostenuto – ormai da tempo un problema legato alla loro vetustà, che avrebbe inciso non poco, sulla stabilità del territorio, creando molte volte criticità più o meno serie in varie parti dell’abitato. Un problema che il primo cittadino Francesco Mancini, ha tenuto sempre in evidenza e non ha mai trascurato. Una buona notizia quella delle ultime ore, data proprio dal primo cittadino, che ha informato la cittadinanza della consegna del progetto relativamente alla nuova rete idrica del centro storico di Pomarico. “ Dopo una discussione cordiale e costruttiva – ha spiegato Mancini – sono soddisfatto per quelle che sono le prospettive per quanto riguarda la nostra città e i suoi problemi avicii delle reti idriche e fognarie. La soddisfazione principale è nella conferma che l’interlocutore è preparato, competente e soprattutto sensibile ai problemi della nostra comunità. L’Amministratore unico Arch. Santarsiero e il Dirigente Tecnico Ing. Larocca, hanno portato l’Egrib ad essere uno degli enti più efficienti e sani della nostra regione, dimostrando ancora una volta la comune volontà di perseguire gli obiettivi e le finalità inerenti le opere infrastrutturali a rete per il proprio territorio. Sotto il profilo gestionale – si legge ancora nella nota del sindaco – l’ente attraverso i propri rappresentanti è stato in grado di individuare interventi e modelli innovativi, volti a caratterizzare i processi di rifacimento non solo della rete idrica, ma anche della rete fognaria e delle cosiddette acque bianche, prospettando una soluzione unitaria con un’opera all’avanguardia”. Ovviamente, come è prassi per questo tipo di opere. da realizzare, occorre attendere e rispettare i tempi tecnici per portare a termine il necessario iter realizzativo.