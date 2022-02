L’ISS Alberghiero Giovanni Paolo II di Maratea e la Fondazione Vassallo presentano il Primo Progetto sulla Dieta Mediterranea come stile di vita dal titolo: DALLE RETI ALLA TAVOLA, TRA PASSATO E PRESENTE.

La Dieta Mediterranea è Patrimonio Immateriale dell’Umanità e noi abbiamo il dovere di viverla, raccontarla, e tramandarla non come ‘dieta’ , nell’accezione che usiamo ogni giorno, ma come Stile di Vita che ci rimanda immediatamente ai nostri nonni, ai nostri avi, a un modo di vivere che utilizza i prodotti della nostra terra, del mare e rispetta il tempo e l’attesa, proprio come voleva Angelo Vassallo.

Gli studenti hanno già incontrato i pescatori di Maratea, introdotti da Manuel Chiappetta, pescatore del posto, Presidente del Flag coast to coast e referente Basilicata della Fondazione Vassallo.

Da questi incontri è cresciuto l’entusiasmo per la storia e per la riscoperta di un’arte, quella dell’andare per mare che ci educa al rispetto dell’Ambiente, alla Libertà, alla necessità della Legalità.

Questo è ciò che la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore fa da oltre 11 anni e ora, con questa collaborazione, rafforza legami e relazioni importanti che sono il volano per un percorso che ha una lunga strada davanti nell’ottica della Valorizzazione di quella che Angelo Vassallo ha portato al mondo intero: la vera Dieta Mediterranea.

Sabato 26 febbraio alle ore 10 al Maracongressi i ragazzi incontreranno il Sindaco di Maratea, Avv. Daniele Stoppelli, l’assessore alla pubblica istruzione D.ssa Valentina Trotta , l’ideatore del progetto Dott. Dario Feminella e il Presidente della Fondazione Vassallo Dott. Dario Vassallo.

