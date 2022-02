Alta specializzazione STEM per il Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera con ilnformatica

Alta specializzazione STEM per il Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera con iI oknformatica

Migliorare le competenze dei giovani per le industrie 4.0 di domani. Questo il leitmotiv del percorso gratuito per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) vocato alle tematiche di alta specializzazione dell’industria 4.0, siglato fra la PMI innovativa iinformatica ed il Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera, rappresentato dal dirigente Prof.ssa Marialuisa Sabino.

Le tematiche oggetto del percorso formativo saranno l’internet of things, intelligenza artificiale, robotica, sistemi embedded, programmazione web e firmware, prototipazione rapida, sistemi decentralizzati e simulazione, conoscenze e competenze STEM (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica) di fondamentale importanza richieste dal mondo del lavoro.

Le attività sono state avviate il giorno 21 febbraio e saranno condotte sia in modalità sincrona che tramite la piattaforma iFAD della società iinformatica, piattaforma rispondente alle linee guida anti-elusive Mise per la formazione a distanza.

Fra i trainer del percorso ci saranno anche il PhD Ing Vito Santarcangelo, l’Ing. Giuseppe Oddo, il Dott Diego Sinito’ ed il Dott Antonio Ruoto, del centro di ricerca iinformatica, abilitati dal Ministero nell’Albo degli Esperti in innovazione tecnologica (albo nazionale).

Il tutor del progetto è il Prof. Giuseppe Morelli, del Liceo Scientifico materano.

La iinformatica ha anche siglato con il liceo una partnership relativa al Liceo Quadriennale TrED Transizione Ecologica e digitale, focalizzata sulle discipline STEM.

Ennesima conferma dell’impegno nella responsabilità sociale dell’azienda lucana nota nel territorio per il progetto di innovazione turistica Lucanum, che ha visto il coinvolgimento di 84 Pro Loco Unpli della Basilicata rappresentate da Rocco Franciosa, ed è risultato vincitore del premio nazionale Top of the PID Mirabilia 2021, nonché della costante ricerca della didattica innovativa del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” nella sinergia scuola-stakeholder.

Il team iinformatica e della premiazione Top of the PID Mirabilia 2021