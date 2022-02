Ucraina, Rutigliano: “In piazza con il popolo della pace. Costruire subito corridoi umanitari”

La guerra è sempre la scelta sbagliata.” Lo scrive in una nota Carlo Rutigliano, segretario regionale di Articolo Uno Basilicata. “Le immagini dei civili in fuga – prosegue Rutigliano – sono un colpo al cuore. Quelle famiglie molto presto chiederanno asilo all’Europa e noi dovremo decidere cosa fare. Ci faremo trovare pronti? O alzeremo muri e stenderemo fili spinati?L’Europa ha l’onere di costruire, sin da subito, corridoi umanitari stabili per chi scappa dalla guerra. L’Italia deve farsi carico di questa proposta: non possiamo permettere che a Kiev accada quello che è successo a Kabul.Lo chiederemo in tutte le piazze. Con forza. Assieme al popolo della pace.” ha poi concluso.

