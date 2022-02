THINK TANK BASILICATA: selezionate le sei idee innovative della seconda edizione della Call for Ideas Al Forum del 25 febbraio presentazione e proclamazione dei vincitori 

Con la selezione dei sei migliori progetti, uno in più di quanto inizialmente previsto per via di un pari merito, si è conclusa la Call for Ideas “Power2Innovate”, un’iniziativa a favore di startup e aspiranti imprenditori con idee innovative e ad alto potenziale promossa da TotalEnergies Italia e The European House Ambrosetti nell’ambito del percorso 2021-2022 del Think Tank Basilicata. L’iniziativa è giunta alla seconda edizione, confermando la propria vocazione: incentivare idee imprenditoriali sostenibili utili a dare un contributo concreto alla crescita del territorio lucano. I progetti individuati, che si sono distinti per innovatività, grado di dettaglio e fattibilità saranno presentati ufficialmente al Forum finale del Think Tank Basilicata (che si terrà al palazzo Viceconte di Matera il 25 febbraio) e parteciperanno ad una “Pitch Competition” in cui saranno votati e premiati due vincitori.

I progetti finalisti sono sei: Deagle, una startup proprietaria del brevetto del Super Energy Mobile (Sem), un generatore di energia ibrido alimentato da fonti rinnovabili; Northern Light, che ha ideato rComposite, un composito finalizzato all’economia circolare nella nautica attraverso il riciclo dei manufatti a fine vita e l’utilizzo di fibre naturali sostitutive rispetto al vetro; Agribiosana, startup che ha sviluppato un prodotto a fini agricoli che garantisce il risparmio di circa il 50% dell’acqua, il controllo dell’erosione del suolo, un maggiore assorbimento di nutrienti e la riduzione nell’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti; Green Greener, che sviluppa fitostimolanti biologici ottimizzando l’uso dell’acqua e minimizzando l’impatto sull’ambiente; Athena Green Solutions, che ha brevettato ArgiNaRe, materiale ibrido basato su argille naturali per il risanamento ambientale di acque contaminate e aree industriali interessate da inquinamento da idrocarburi o inquinanti in genere; Agricolus, che fornisce applicazioni cloud per l’agricoltura di precisione, supportando l’ottimizzazione delle pratiche agronomiche attraverso la raccolta aggiornata di dati e l’analisi tecnologica.

La Call for Ideas Power2Innovate ha raccolto candidature da tutte le regioni d’Italia, provenienti sia da startup già costituite che da ricercatori e team informali, focalizzandosi sui quattro ambiti individuati nella strategia regionale per l’Ambiente e l’energia: economia circolare, fonti energetiche rinnovabili, idrogeno, tutela delle risorse idriche.

Le sei migliori idee sono state selezionate da un Advisory Board del Think Tank Basilicata formato dai vertici di TotalEnergies e di The European House – Ambrosetti oltre che da un comitato scientifico, composto da Patrizia Lombardi (vicerettrice del Politecnico di Torino e presidente della rete delle Università per lo sviluppo sostenibile), Azzurra Rinaldi (docente di materie economiche all’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza), Gianni Riotta (docente alla Princeton University ed editorialista de La Stampa) e Giorgio Ventre (direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell’informazione dell’Università Federico II di Napoli e direttore della Academy Apple).

I team dei due progetti vincitori godranno di un percorso di accelerazione imprenditoriale di sei mesi volto al perfezionamento del modello di business, progettato e sviluppato dal team dello Scenario Sud di The European House – Ambrosetti. E poi potranno accedere al network e ai contenuti elaborati dalla piattaforma Ambrosetti Club oltre che agli incontri digitali con i protagonisti della vita economica, sociale e politica a livello nazionale e internazionale.

Per informazioni sulla Call for Ideas Power2Innovate

Candidatura: www.ambrosetti.eu/power2innovate

e-mail: power2innovate@ambrosetti.eu

∞∞∞

The European House – Ambrosetti è un gruppo professionale di circa 280 professionisti attivo sin dal 1965 e cresciuto negli anni in modo significativo grazie al contributo di molti Partner, con numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo.

Il Gruppo conta tre uffici in Italia e diversi uffici esteri, oltre ad altre partnership nel mondo. La sua forte competenza è la capacità di supportare le aziende nella gestione integrata e sinergica delle quattro dinamiche critiche dei processi di generazione di valore: Vedere, Progettare, Realizzare e Valorizzare.

Da più di 50 anni al fianco delle imprese italiane, ogni anno serviamo nella Consulenza circa 1.200 clienti realizzando più di 200 Studi e Scenari strategici indirizzati a Istituzioni e aziende nazionali ed europee e circa 120 progetti per famiglie imprenditoriali. A questi numeri si aggiungono circa 3.000 esperti nazionali ed internazionali che ogni anno vengono coinvolti nei 500 eventi realizzati per gli oltre 15.000 manager accompagnati nei loro percorsi di crescita.

Il Gruppo beneficia di un patrimonio inestimabile di relazioni internazionali ad altissimo livello nei vari settori di attività, compresi i responsabili delle principali istituzioni internazionali e dei singoli Paesi.

The European House – Ambrosetti è stata nominata anche nel 2021, per l’ottavo anno consecutivo – nella categoria “Best Private Think Tanks” – 1° Think Tank in Italia, 4° nell’Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello globale nell’ultima edizione del “Global Go To Think Tanks Report” dell’Università della Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come una delle 131 realtà Top Employer 2022 in Italia. Per maggiori informazioni, visita il sito www.ambrosetti.eu e seguici twitter.com/Ambrosetti_

Informazioni su TotalEnergies EP Italia

TotalEnergies EP Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione di TotalEnergies S.E., uno dei primi quattro gruppi petroliferi mondiali.

TotalEnergies è presente in Italia da oltre 60 anni ed è attivo in tutti i settori energetici, dall’esplorazione e produzione alla distribuzione di prodotti petroliferi e relativi servizi, ai prodotti petrolchimici, dalle batterie all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. I suoi 600 dipendenti sono impegnati ogni giorno a raggiungere il principale obiettivo di TotalEnergies: diventare la major dell’energia responsabile.

In Basilicata, TotalEnergies EP Italia S.p.A., con il 50% di partecipazione (25% Shell Italia e 25% Mitsui E&P Italia B S.r.l.), è operatore della concessione Gorgoglione, dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di Tempa Rossa.

www.it.total.com

Informazioni su TotalEnergies

TotalEnergies è un’azienda multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: petrolio e biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I 105.000 dipendenti si impegnano per un’energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di persone possibile. Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al centro dei suoi progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni.

www.totalenergies.com