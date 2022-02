SUL SENTIERO BLU”: AL CINEMA TEATRO ORFEO IL FILM CHE ESPLORA L’AUTISMO

TARANTO – “Sul sentiero blu”, l’emozionante film di Gabriele Vacis sul viaggio di un gruppo di giovani autistici sull’antica via Francigena, sarà proiettato al Cinema Teatro Orfeo lunedì 28 febbraio alle ore 20. La pellicola racconta la storia dei protagonisti, che insieme ai loro medici ed educatori, percorrono oltre 200 km a piedi in 9 giorni. Un cammino di crescita, tra fatica e divertimento, in cui affrontano ed imparano a gestire emozioni e difficoltà grazie a specifici programmi abilitativi per sviluppare le competenze sociali. Un’esperienza profondamente umana volta a migliorare le relazioni delle persone autistiche. I partecipanti devono infatti adattarsi al nuovo ambiente e cercare un modo per convivere, alla scoperta della loro indipendenza. Il film sarà proiettato in tutta Italia dal 28 febbraio in collaborazione con CAI (Club Alpino Italiano) per un’immersione nel mondo dell’autismo, per abbattere pregiudizi e preconcetti e per scoprire e imparare a valorizzare le loro capacità e i loro valori. Il costo del ticket è di 7 euro, le persone diversamente abili saranno ospiti e l’accompagnatore pagherà il prezzo ridotto di 5 euro. Nella sala del Cinema Teatro Orfeo saranno presenti Mariapia Vernile, presidente dell’associazione autismo Cuam J: Centro Universo Autismo meridionale jonico Taranto, Guido Gentile, critico cinematografico e alcuni rappresentanti dell’Asl esperti di autismo e rappresentanti istituzionali.

Ticket in vendita online su www.teatrorfeo.it e presso il botteghino dalle ore 18 in poi o direttamente la sera dell’evento.

Per informazioni: 3348648212.