“Sentiamo il bisogno di condannare la tragica assurdità della guerra”. La Città di Pisticci dice no ad ogni forma di violenza, di sopraffazione, di odio.

Nel giorno in cui i suoni sinistri delle sirene, delle bombe, degli spari riecheggiano nel cuore dell’Europa, quando lo sgomento e l’angoscia riaffiorano nei nostri cuori, come comunità cittadina sentiamo il bisogno di condannare la tragica assurdità della guerra che ancora una volta sconvolge le vite di uomini, donne, bambini.

La Città di Pisticci dice no ad ogni forma di violenza, di sopraffazione, di odio. Dice no alla guerra che infligge solo pena, dolore e sofferenza alle persone innocenti. E lo fa citando l’articolo 11 della nostra Costituzione, che racconta una delle conquiste morali e sociali più importanti del nostro Paese: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali…”

Con la viva speranza che la pace torni presto ad albergare nei cuori dei potenti del mondo.

