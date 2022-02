SCIOPERO AUTOTRASPORTATORI, NOTA STAMPA AMM. COMUNALE GINOSA (TA

L’Amministrazione Comunale di Ginosa esprime solidarietà nei confronti degli autotrasportatori che in queste ore stanno protestando per il rincaro dei carburanti.Il Vicesindaco Nunzio Ricciardi, il Delegato Sindaco Giuseppe Bongermino e il Consigliere Comunale Giuseppe D’Amelio sono stati oggi presso i sit-in nei pressi della SS 100 e SS 106, dove hanno incontrato i lavoratori. Ricciardi ha poi partecipato all’assemblea dei Sindaci della provincia di Matera tenutasi a Bernalda in cui si è discusso delle azioni da adottare nell’immediato.Tali aumenti stanno mettendo in ginocchio un settore fondamentale per il Paese, con ripercussioni negative per tutta la popolazione sotto ogni punto di vista. Basti pensare che il trasporto su gomma è il più utilizzato in Italia.È necessario che vengano individuate soluzioni rapide e durature per permettere a centinaia di autotrasportatori di lavorare e, soprattutto, di farlo nelle giuste condizioni.

