Rete della pace_Sabato 26 febbraio presidi contro guerra in Ucraina a Potenza e a Matera￼

Quanto sta accadendo in Ucraina è estremamente preoccupante. Le sconvolgenti notizie sul drammatico peggioramento della situazione in Ucraina, con i bombardamenti sulla capitale Kiev che avrebbero causato già la morte e il ferimento di centinaia di persone, ci inducono a mobilitarci immediatamente a sostegno delle ragioni della pace. Sabato 26 febbraio, alle 10, la Rete della pace scenderà in piazza a Potenza e a Matera per ribadire la ferma contrarietà a ogni guerra. L’appuntamento è alle 10 in piazza Mario Pagano a Potenza e in piazza Vittorio Veneto a Matera. Cittadini e società civile sono invitati a unirsi per far arrivare un messaggio chiaro e deciso al governo italiano. In gioco sono la vita, il benessere di milioni di persone con esiti, peraltro, imprevedibili per la pace mondiale. Torniamo a ribadire la necessità urgente di un intervento deciso da parte delle istituzioni europee e mondiali affinché si lavori per tornare ai tavoli diplomatici e promuovere altre vie di risoluzione dei conflitti. Vanno riaffermati i valori del dialogo, ripartendo dalla applicazione degli accordi di Minsk, e nel rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio dell’inviolabilità delle frontiere e rifiutando ogni tipo di intervento miliare.

