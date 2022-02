REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 24 FEBBRAIO 2022, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 23 febbraio 2022

Totale test di giornata n. 3.258

TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 508

Totale test negativi di giornata n. 2.750

Tamponi molecolari di giornata n. 785

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 111

Tamponi molecolari negativi n. 674

Test antigenici rapidi di giornata n. 2.473

TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 397

Test antigenici rapidi negativi n. 2.076

Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 612.561

Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 183.232

Persone testate n. 305.094

RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 113

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 20

Pneumologia n. 20

Medicina d’Urgenza n. 5

Medicina Interna COVID n. 17

Terapia Intensiva n. 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 7

Medicina Interna COVID n. 12

Terapia Intensiva n. 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 556

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 2

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 2

∙ Potenza

∙ Rionero in Vulture

Pag. 1 di 5POSITIVI TOTALI N. 508

Positivi residenti n. 498

Positivi residenti provincia di Potenza n. 328

Positivi residenti provincia di Matera n. 170

Comune test molecolari test rapidi Totale

guariti

Accettura 3 3

Acerenza 3 3 6

Albano di Lucania 2 2

Anzi 1 1

Atella 1 1 2

Avigliano 1 16 17 12

Balvano 6 6

Banzi 6 6 1

Baragiano 3 3 1

Barile 2 4 6 5

Bella 5 5

Bernalda 3 3 8

Brienza 1 1 1

Campomaggiore 1 1

Castelluccio inferiore 11

Castelluccio superiore 7

Castelsaraceno 3 3 5

Chiaromonte 1

Corleto Perticara 5

Craco 2 2

Episcopia 1 1 4

Ferrandina 5 5 2

Filiano 2 6 8 2

Forenza 1 1 1

Francavilla in Sinni 5

Gallicchio 1 1 2

Garaguso 1 1 8

Genzano di Lucania 5 5 2

Ginestra 1 1

Grassano 7 7 4

Grottole 4 4 2

Grumento Nova 1 1

Irsina 1 1 1

Lagonegro 2 2 4 6

Latronico 3 3

Lauria 4 4 17

Pag. 2 di 5Comune test

molecolari

test rapidi Totale

guariti

Lavello 1 3 4 1

Maratea 4 4 2

Marsico Nuovo 3 3 4

Marsicovetere 1 2 3 3

Maschito 3

Matera 7 48 55 170

Melfi 8 18 26 3

Miglionico 1 2 3 5

Missanello 2

Moliterno 3 3 1

Montalbano jonico 1 1 6

Montemilone 1 1

Montemurro 1 1 2

Montescaglioso 5 5 10

Muro Lucano 2 2 2

Nemoli 2 2 2

Noepoli 1 1

Nova Siri 3 1 4 5

Oppido lucano 1 1

Palazzo san gervasio 5 5

Paterno 1 1 3

Picerno 1 1 4

Pietragalla 1 1 3

Pietrapertosa 1 1

Pignola 1 1 4

Pisticci 1 20 21 8

Policoro 4 19 23 17

Pomarico 5 5 4

Potenza 30 57 87 55

Rapolla 4 3 7 3

Rionero in vulture 2 16 18 8

Ripacandida 2 2 2

Rivello 3 3

Roccanova 3 2 5

Rotonda 4 4 3

Rotondella 1 1 2 1

Ruoti 1 8 9 5

Ruvo del monte 1 1 1

Salandra 2 2

San Chirico nuovo 1 1 1

San Chirico raparo 1 1 1

San Mauro forte 3 2 5

Sant’arcangelo 5

Pag. 3 di 5Comune test

molecolari

test rapidi Totale

guariti

Sarconi 1 1 4

Satriano di Lucania 1 1 1

Savoia di Lucania 5

Scanzano jonico 7 7 10

Senise 1 1 2 2

Spinoso 2 1 3 2

Stigliano 3 2 5 1

Teana 1 1

Tito 2 8 10 6

Tramutola 3 3 13

Trecchina 1

Tricarico 4 4 13

Tursi 1 1 5

Vaglio Basilicata 1 1 2

Valsinni 1 1 1

Venosa 1 12 13 10

Vietri di Potenza 1 1 2

Viggianello 1 4 5 2

Viggiano 1 1 1

TOTALE 110 388 498 545

Test Molecolari Test rapidi Totale

Positivi non residenti ma

domiciliati in Regione

Basilicata

0 4 4

Positivi non residenti né

domiciliati in Regione

Basilicata

1 5 6

GUARITI TOTALI N. 556

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 545

Guariti non residenti ma domiciliati

in Regione Basilicata n. 8

Guariti non residenti né domiciliati

in Regione Basilicata n. 3

Pag. 4 di 5CASI ATTUALI RESIDENTI N. 19.809

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIAREN. 19.696

DECEDUTI RESIDENTI N. 715

GUARITI RESIDENTI N. 59.303

Potenza, 24 febbraio 2022

Task Force Regione Basilicata

