 Polo Bibliomuseale – Carnevale al Ribezzo

Martedì 1 Marzo, dalle ore 9:30, è nel suggestivo chiostro del Museo “Ribezzo”, con i suoi porticati, scrigno prezioso, già preludio del racconto museale, che si festeggerà il Carnevale con il clamore dei Saturnali.Questo è il momento per trasformarsi in antichi romani ed immergersi nella quotidianità di 2000 anni fa. Matrone, guerrieri, schiavi, menadi a ritmo di musica e danza dell’Antica Roma, uniranno al divertimento e alla conoscenza, l’inclusività. Saranno, infatti, protagonisti gli ospiti della Società S.r.l. MilleColori e Struttura Casa per la Vita “San Francesco” di Mesagne, coordinati dalla dottoressa Annalisa Taurino e dalla dottoressa Elisabetta Montenegro, diretti dal dottor Alessandro Martellotta, con la collaborazione dello staff del Museo, diretto dall’Architetto Emilia Mannozzi.

Ingresso gratuito; info e prenotazione al numero 0831 544257.

Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2 per gli adulti.