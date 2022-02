Pesca della sardella: la Regione riparte la campagna sperimentaleVenerdì 25 Febbraio alle 15 al porto di Crotone incontro con i giornalisti

Riprende la campagna sperimentale per la pesca della sardella, promossa dalla Regione Calabria. Per l’occasione, Venerdì 25 Febbraio, alle ore 15, sul molo pescherecci del porto vecchio di Crotone, in concomitanza col rientro in darsena delle imbarcazioni impegnate nelle operazioni, si terrà un incontro finalizzato ad illustrare i contenuti dell’iniziativa. Saranno presenti l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo; il direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Giacomo Giovinazzo; il dirigente del Settore “Patrimonio ittico”, Bruno Zito.

Il progetto, promosso dalla Regione ed approvato dal Mipaaf, riguarda due distinte proposte di piano di gestione, finanziate con fondi Feamp 2014/2020, relative l’una alla Gsa 10 (sub-area geografica Tirreno meridionale) e l’altra alla Gsa 19 (sub area Ionio occidentale). La campagna sperimentale, avviata nell’inverno del 2021 e giunta alla seconda annualità, punta a verificare tempi, luoghi e modalità di pesca, soprattutto in ordine alla composizione del pescato e della struttura demografica dei giovanili di sardina, in vista di una possibile ripresa della pesca della sardella anche a fini commerciali.

Catanzaro, 24 Febbraio 2022