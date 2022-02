Oculistica, aggiudicata la gara per la fornitura di un laser a femtosecondi￼

E’ stata aggiudicata la gara per la fornitura di un laser a femtosecondi, primo in Basilicata e tra i pochi presenti nel Mezzogiorno, destinato all’Unità operativa complessa Interaziendale di Oculistica dell’Aor San Carlo di Potenza. Lo rende noto la Direzione generale delle Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Un evento importante – evidenzia – perché con tale gara l’Azienda ospedaliera si doterà di una tecnologia innovativa che permetterà interventi di chirurgia robotizzata della cataratta e del trapianto di cornea.“Mettiamo un altro tassello – commenta l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone – per qualificare la nostra offerta e ridurre la mobilità sanitaria. Il laser a femtosecondi è un macchinario all’avanguardia di altissima precisione, che presenta molti vantaggi anche in termini di sicurezza per la correzione di tutti i difetti visivi. Uno strumento che renderà il reparto di Oculistica del San Carlo altamente competitivo”.Soddisfazione viene espressa dal dirigente generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera e da Domenico Lacerenza, direttore dell’Uoc Interaziendale di Oculistica, che, nel confermare l’importanza della conclusione della procedura di gara, evidenziano le opportunità che ne deriveranno per le nuove applicazioni in ambito clinico e soprattutto per l’innalzamento della qualità delle prestazioni chirurgiche che l’azienda sarà in grado di garantire.

