Manifestazione “Si alla Pace, No alla guerra”

Donato Pessolano, segretario Regionale: «Una manifestazione corale per urlare il nostro No a tutte le guerre e a questa scelta scellerata di Putin»

«Dopo gli attacchi odierni è impossibile non prendere una posizione» è questa la prima dichiarazione del Segretario di Azione Donato Pessolano che nella mattinata odierna si è fatto promotore dell’iniziativa “Si alla Pace, No alla Guerra”, manifestazione che si terrà lunedì 28 febbraio alle ore 17.30 in piazza Mario Pagano.

«L’invito – afferma Pessolano – è rivolto a tutte le forze politiche, ai partiti, ai concittadini e a tutti i ragazzi delle scuole e alle loro famiglie. È impensabile dover fronteggiare un conflitto bellico in Europa a pochi km da casa nel 2022. Sembra essere tornati indietro nel tempo a quando le potenze mondiali occidentali non riuscivano a trovare un punto di incontro e ricorrevano alla violenza. I soldi, gli interessi, vengono messi al centro per l’ennesima volta. Non possiamo esimerci dal manifestare questa assurda gestione della vita umana – conclude – chi siamo noi per uccidere? Che il governo italiano faccia di tutto per contrastare questo piano folle, dando una lezione di diplomazia e civiltà a Putin».

L’appuntamento è per lunedì 28 febbraio in piazza Mario Pagano a Potenza alle ore 17.30.