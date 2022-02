Lo “Specchio” di Ariete parla anche salentino: il disco d’esordio della giovane cantautrice è stato in parte registrato nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto￼

PARLA ANCHE SALENTINO “SPECCHIO” IL PRIMO ALBUM DI ARIETE. DISPONIBILE DAL 25 FEBBRAIO IL DISCO DELLA CANTAUTRICE PORTAVOCE DELLA GENERAZIONE Z È STATO IN PARTE REGISTRATO NEL CASTELLO VOLANTE DI CORIGLIANO D’OTRANTO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON IL SEI FESTIVAL DI COOLCLUB.



“Specchio” il primo album di Ariete parla anche salentino: prodotto da Bomba dischi e Universal, disponibile da venerdì 25 febbraio nei negozi e su tutte le piattaforme digitali, il disco d’esordio della giovane cantautrice portavoce della Generazione Z è stato in parte registrato nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto, grazie alla collaborazione con il SEI. Dopo il concerto sold out dello scorso ferragosto in Piazza San Giorgio a Melpignano ospite del Festival ideato, organizzato e promosso dalla Cooperativa Coolclub, in autunno Ariete è tornata infatti nel Salento per lavorare nell’antico maniero del comune griko alle 11 tracce che segnano il suo ritorno dopo il successo dei due EP del 2020 “Spazio” e “18 anni”.

“Specchio” è un disco in cui emerge un atteggiamento più consapevole e maturo dell’artista. Semplicità, schiettezza e sincerità sono la colonna portante e il filo conduttore di tutti i brani, conferendo quel tocco di autenticità in più che abbraccia e fa sentire capiti chi ascolta. Ariete, con il suo “Bedroom pop”, riesce da sempre a creare dimensioni profonde che vanno a toccare le corde più segrete e intime dell’anima, raccontandosi senza filtri. Frequenti sono le immagini simboliche che caratterizzano il suo stile, dal desiderio di fare un tuffo nel passato per fermare il tempo riportando alla mente istanti di vita passata, alla fragilità dell’anima tormentata dalle dolorose delusioni sentimentali.

“Specchio” rappresenta un viaggio introspettivo e una finestra aperta su se stessi, che indaga il passato, le paure, i ricordi e le proprie debolezze attraverso un sound malinconico e nostalgico. Per questo progetto, Ariete si affianca ad alcuni artisti che caratterizzano la scena contemporanea, tra rap e cantautorato. In “Specchio” partecipano infatti Madame, la giovanissima rapper che firma il brano “Cicatrici” e Franco126, tra i più apprezzati autori indie pop del momento, che ha collaborato nel brano “Fragili”.

Ariete, dopo la tournée estiva che l’ha portata a soli 19 anni in tutta Italia con 27 date che hanno visto un grande successo di pubblico, sarà di nuovo in tour con le prime date dell’“Ariete – Club tour” in partenza il 12 marzo dall’Alcatraz di Milano e già quasi tutto sold out.



Ariete (Arianna Del Giaccio), cantautrice romana classe 2002, negli ultimi mesi si è fatta conoscere con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale diventando di fatto tra le artiste di riferimento per la generazione Z. Il carattere deciso mixato ad uno stile semplice e diretto riesce a creare atmosfere intime e rarefatte. Dopo gli EP di inediti pubblicati nel 2020 “Spazio” e “18 anni” ha vissuto nel 2021 un’estate da protagonista grazie al successo del singolo “L’Ultima Notte” (certificato platino Fimi/Gfk), scritto per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime” e scelto per lo spot del Cornetto Algida Estate 2021. Nell’autunno 2021 ha pubblicato i due singoli “L” e “Club” che hanno anticipato il nuovo progetto discografico dell’artista.

