Il Sindaco Ancona a fianco degli autotrasportatori nella manifestazione di questa mattina a Martina

“Questa mattina – ha dichiarato il Sindaco Franco Ancona – sono intervenuto, insieme al Sindaco di Locorotondo Antonio Bufano e all’Assessore del Comune di Cisternino Annalisa Canzio, a fianco degli autotrasportatori per far sentire la vicinanza della Città e chiedere al Governo interventi per una soluzione strutturale al problema dell’eccessivo aumento del costo dei carburanti.Un problema che gli autotrasportatori vivono in prima persona insieme alle loro famiglie ma che riguarda tutte le famiglie italiane in quanto i costi di trasporto finiscono per scaricarsi sui consumatori finali dei beni e sugli stessi produttori, in particolare di quelli agricoli.L’aumento generale dei prezzi può innescare, in diversi settori merceologici, il rischio di speculazioni che deve essere tempestivamente scongiurato”.

Correlati