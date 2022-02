Guerra Ucraina. Forum Democratico chiede al sindaco Albano di esporre la Bandiera della Pace

SEGRETERIA FORUM DEMOCRATICO (FD)

Pisticci, lì 24.02.2022

Lettera Aperta

CITTA’ DI PISTICCI – BANDIERA DELLA PACE

Gent.le Sig. Sindaco Dr. Domenico Albano, Le scrivo in rappresentanza di Forum Democratico, viste queste ore drammatiche dall’avvio della guerra in UCRAINA e considerato l’escalation drammatico che potrebbe avere soprattutto nei prossimi giorni, se non si ricorre ad un cessate il fuoco, la INVITO a voler manifestare la contrarietà alla GUERRA, esponendo presso le strutture delle sedi del Comune di Pisticci Centro e Marconia, la BANDIERA DELL PACE.

Certo, di un accoglimento della richiesta, colgo l’occasione per salutarla ed augurarle buon Lavoro.

Segreteria di Forum Democratico