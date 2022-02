GRAVELA (PD MATERA): FERMA CONDANNA PER L’INVASIONE DELL’UCRAINA. CONVOCARE URGENTEMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA CITTÀ DELLA PACE

Il Partito Democratico di Matera esprime la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina e i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa.

Il Partito Democratico di Matera chiede a tutte le forze politiche, associative e alle istituzioni di impegnarsi ed esprimersi in un’iniziativa forte di contrasto a questa aggressione affinché questa barbara invasione venga fermata e l’Ucraina liberata.

Chiediamo con una voce corale il rispetto degli accordi di Minsk e di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere.

Chiediamo che il Consiglio Comunale venga convocato con la massima URGENZA e ci si impegni a far sentire al popolo ucraino la reazione e la vicinanza dei cittadini italiani insieme a una forte condanna morale e politica delle scelte di Putin e delle sue azioni di guerra.

Chiediamo l’impegno ad attivarsi, a creare ogni possibile mobilitazione per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile.

Opponiamoci tutti al sopruso delle armi e alla sfida lanciata alla democrazia e alla civile e pacifica convivenza dei popoli.