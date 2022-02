GINOSA (TA), STAGIONE TEATRALE 2022: SPETTACOLO “ROSA ROSE”￼

Primo appuntamento domani 25 febbraio con la Stagione Teatrale 2022 del Comune di Ginosa realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Alle ore 21,00, presso il Teatro Alcanices, andrà in scena lo spettacolo di Koreja dal titolo “ROSA, ROSE – I corpi. Le voci’’, concerto teatrale per Rosa Balistreri.

Rosa Balistreri, la cantautrice del Sud. Una rosa, una donna e una voce da cui stilla il racconto in musica e parole che riavvolge con cura il nastro delicato della sua vita intensa e drammatica.

Un’artista dalla voce potente, che si porta addosso tutto il peso di essere donna dolente, resistente e miracolata dalla sua stessa voce, una donna del sud.

“Rosa, rose. I corpi. Le voci’’ muove dalla biografia della cantautrice e cantastorie siciliana per raccontare anche di altre donne che, a latitudini diverse, sono riuscite ad emanciparsi dal dolore, dalla miseria e dagli aspetti più brutali dell’esistenza grazie alla loro voce, cantata, scritta, detta.

BIGLIETTI

Posto unico € 10,00

La vendita di biglietti si terrà previa prenotazione telefonica al numero 320-7413079 (Pro Loco Pietro D’Amelio Ginosa) dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 19.00 e direttamente la sera dello spettacolo al Teatro Alcanices dalle 19.30 a inizio spettacolo.

Orario

Porte ore 20.30 / sipario 21.00

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido e di dispositivi di protezione delle vie respiratorie secondo le normative vigenti.

SCHEDA SPETTACOLO

Koreja

Angela De Gaetano, Ninfa Giannuzzi, Valerio Daniele

ROSA, ROSE

I corpi, le voci

da un’idea di Valerio Daniele e Ninfa Giannuzzi

di e con Angela De Gaetano, Ninfa Giannuzzi, Valerio Daniele

testo Angela De Gaetano

voce e synth Ninfa Giannuzzi

chitarra, arrangiamenti, elettronica Valerio Daniele

scene e luci Lucio Diana

regia SALVATORE TRAMACERE