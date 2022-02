CONSIGLIO PROVINCIALE LUNEDI 28 FEBBRAIO 2022

Si riunirà lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 10:00 in seduta ordinaria il Consiglio Provinciale di Potenza, in presenza presso la Sala Consiliare di Piazza Mario Pagano.All’ordine del giorno figura la nomina dei componenti effettivi e supplenti nelle Commissioni e sottocommisioni elettorali circondariali costituite nel territorio provinciale, il riconoscimento della legittima di alcuni debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutivi e l’esame della pronuncia della Corte dei Conti della Basilicata.Sarà poi messa in discussione la proposta di recesso da parte della Provincia di Potenza dalla Fondazione Orchestra Lucana delle Province di Potenza e Matera e l’adesione all’Associazione no-profit Orchestra dei 131 Comuni.Infine l’approvazione del regolamento istitutivo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

