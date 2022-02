Comunicazione dalla Sezione AID di Potenza e Matera￼

Gentili Dirigenti e gentili Docenti,

con la chiusura del I quadrimestre la Scuola si è confrontata con l’importante momento della valutazione, particolarmente delicato per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento.

Con la Legge 170/2010 e successive Linee guida si ha il riconoscimento dei DSA e si precisano formalmente le modalità di impegno della scuola e, naturalmente, della famiglia, nei confronti degli alunni dislessici. Strumento fondamentale di inclusione è il PDP, previsto per i ragazzi con DSA, che diversifica le metodologie, i tempi e gli strumenti nell’attuazione del programma scolastico comune della classe. Si tratta di un progetto didattico-educativo commisurato alle potenzialità dell’alunno, che rispetti i suoi tempi di apprendimento e che ne valuti i progressi rispetto alle abilità di partenza.

A distanza di oltre dieci anni dalla Legge, però, sembrano persistere ancora molte incomprensioni fra la Scuola e la famiglia nell’applicazione del Piano Didattico Personalizzato.

Come sez. Aid di Potenza ci troviamo di fronte a PDP ben fatti sulla carta, ma non sempre adeguatamente applicati. Ricordiamo che gli strumenti compensativi e le misure dispensative non sono un privilegio concesso all’alunno ma il mezzo, offerto a quest’ultimo, per essere alla pari con i compagni. Valutare, poi, compensando lo scritto con l’orale, non vuol dire fare una media fra queste prove, ma considerare quella migliore. Ricordiamoci sempre che il successo scolastico è la motivazione più potente all’apprendimento e che, pertanto, un credito di fiducia nei confronti dei ragazzi con DSA che si impegnano con regolarità, è sempre ben riposto, soprattutto quando si registrano miglioramenti rispetto alla situazione di partenza.

Vi invitiamo tutti, ma soprattutto quanti avessero ancora delle perplessità, a vedere il bellissimo documentario “Nei miei panni”, disponibile in rete e realizzato per conto dell’AID, dal prof. Giacomo Stella con dei professori universitari come alunni. Troverete importanti spunti di riflessione e chiarimento.

Vi auguriamo una serena prosecuzione dell’anno scolastico e Vi ricordiamo che la sez. AID di Potenza è a disposizione delle scuole e delle famiglie nella sua incessante azione di formazione e mediazione, nel comune interesse del successo formativo degli alunni con DSA.

Marcella Santoro

Presidente AID Sezione di Potenza

Recapiti Direttivo Sez. AID di Potenza e di Matera

Marcella Santoro – Presidente (tel. 393 4309186 ore pomeridiane)

Annalucia Gagliardi – Referente Genitori, Coordinatrice regionale (tel. 331 8690895)

Angela Geraldi – Referente Scuola (tel. 339 6317322 ore pomeridiane)

Antonella Spota – Referente Sanità (tel. 320 6786894)

Laura Pecoriello – Referente Giovani dislessici (tel. 331 854383 ore pomeridiane)

Maria Donadio – Referente nella Provincia di Matera (tel. 393 5652255 ore 18,30-20,30)

Maria Antonietta Capuano – Referente nel Comune di Chiaromonte (tel. 320 6816836)

Katia Pezzullo – Referente nel Comune di Maratea (tel. 333 7965742)

Carmela Sinisi – Referente nel Comune di Venosa e del Vulture Melfese (tel. 324 6941705)