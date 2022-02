Camera di commercio di Taranto: presentazione del Bando Voucher Turismo 2022. Invito alla conferenza stampa.￼

Lunedì 28 febbraio 2022, alle ore 10.30 nella Sala Monfredi della Cittadella delle imprese, il Commissario Straordinario della Camera di commercio di Taranto, on. Gianfranco Chiarelli presenterà agli Organi di informazione il nuovo bando “Voucher Turismo 2022”.I contributi a fondo perduto saranno erogati dall’Ente camerale alle piccole e medie imprese con sede legale nella provincia di Taranto per sostenerne i progetti di marketing e comunicazione, formazione e sviluppo sostenibile.Saranno presenti il Segretario generale, dr.ssa Claudia Sanesi, il Responsabile del Procedimento, dr. Francesco Maraglino e la struttura tecnica del Tavolo per il turismo della provincia di Taranto istituito nell’ottobre scorso dalla Camera di commercio.

La S.V. è invitata.