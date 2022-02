Venerdì 25 febbraio congresso con tavola rotonda ADICONSUM

Il prossimo 25.02.2022 dalle ore 9:30 alle ore 16:00 presso l’Hotel San Domenico al Piano di Matera si terrà il Congresso Regionale dell’ADICONSUM BASILICATA.

I lavori congressuali saranno preceduti da una Tavola rotonda dal titolo “La tutela del consumatore al tempo del COVID 19”, alla quale parteciperanno in qualità di relatori, il Segretario della USR Cisl di Basilicata, il Presidente dell’Adiconsum Nazionale, il Presidente Adiconsum Basilicata, il Vice Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, il Difensore civico della Basilicata, il Garante del contribuente, il Corecom di Basilicata, il Responsabile per i rapporti con le Associazioni dei consumatori di ENI spa, il Direttore commerciale di Acquedotto Lucano spa nonché tutti rappresentanti degli organismi associativi di Adiconsum Basilicata a livello provinciale.

Si farà un resoconto dell’attività dell’ADICONSUM BASILICATA nell’ultimo quadriennio con particolare riferimento a quanto è stato fatto dai nostri volontari nel periodo della pandemia causata dal COVID 19 e quello che si sta mettendo in campo nell’ultimo anno per far fronte alle problematiche create dalla crisi economica conseguente alla pandemia.

Durante il dibattito si porrà l’attenzione sul “CARO BOLLETTE” e sul fenomeno dell’”INCREMENTO DEGLI ACQUISTI ON-LINE” determinato dal particolare momento che stiamo attraversando e sul rischio sempre più frequente di incappare in truffe, soffermandosi in particolare sul fenomeno di continua crescita del settore dell’e-Commerce tenuto conto che nel 2021 gli acquisti online in Italia sono valsi 39,4 miliardi di Euro rispetto al 2020, anno in cui si era già assistito a un incremento netto degli acquisti online a causa della pandemia e che nel 2021 si è registrato un +21%.

Seguiranno il dibattito degli intervenuti alla Tavola rotonda e gli adempimenti statutari relativi al rinnovo degli organismi e delle cariche associative di ADICONSUM BASILICATA.