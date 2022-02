Protesta autotrasportatori per il caro gasolio: l’Amministrazione Mascia a sostegno della categoria

“Piena e incondizionata solidarietà agli autotrasportatori che da ieri manifestano lungo le nostre strade; che vivono il dramma del pericolo, dell’incertezza e, come se non bastasse, anche degli aumenti esorbitanti del gasolio”. Ad annunciarlo, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, il sindaco, Enrico Mascia, che interviene nella vicenda della protesta degli autotrasportatori avviata nelle scorse ore lungo la statale 106. “La protesta che in queste ore vede decine di camionisti presidiare la statale Jonica 106 – continua la nota dell’Amministrazione – è un grido d’allarme che deve essere ascoltato da chi può e deve attuare politiche di ristoro ad una categoria che contribuisce al sostegno dell’economia locale”. “Situazione – continua la nota – che si riflette anche nel settore agricolo, con gli aumenti delle materie prime, con inevitabili ricadute negative all’intero distretto agroalimentare e della sua commercializzazione, settore di importanza primaria dell’economia dell’intera area”. “Regione Basilicata e Governo centrale devono sentire l’obbligo istituzionale, oltre che morale e civile, di ascoltare e supportare la categoria con impegni concreti e fattivi affinché si dia respiro ad un settore fortemente a rischio”. “Nel manifestare loro solidarietà – conclude il Sindaco Mascia – ci schieriamo al loro fianco per perorare la causa più che giusta del settore”.

Correlati