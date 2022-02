Forum Democratico Pisticci_Solidarieta’ Manifestazione Autotrasportatori￼

Solidarietà e Vicinanza, ai tanti autotrasportatori che in queste ore stanno manifestando pacificamente nel Metapontino, per l’aumento spropositato del costo del carburante. Aumento che non consente neanche di pareggiare fra costo / ricavo, per cui, la scelta operata in queste ore è quella del fermo macchine per evitare l’aggravio dei costi.Scontato immaginare che se dal Governo Centrale, non arrivano a breve segnali che vanno nella direzione di aiuti economici per questi lavoratori, ma non solo, si rischia la paralisi della merce trasportata su gomma.Condizione inaccettabile, perché, creerebbe nel breve e medio termine un effetto domino anche su altre categorie, vedi prodotto fresco agricolo (ad es. la Fragola del Metapontino).Bene ha fatto il Presidente della Provincia di Matera Avv. Piero Marrese ed altri rappresentanti di Governo Cittadino come il Sindaco di Bernalda Dr. Domenico Tataranno, che hanno personalmente accolto le istanze, recandosi sui luoghi della protesta, i quali a loro volta si faranno portavoce ai massimi livelli istituzionali.Chiediamo a gran voce, però, che si facciano carico politico anche altre rappresentanze territoriali, per adiuvare e sostenere, questo forte disagio economico del costo spropositato della bolletta energetica, che ha colpito, per ora, principalmente la categoria degli autotrasportatori, ma che potrebbe aggravarsi nel medio termine anche su altre categorie di lavoratori e famiglie.

