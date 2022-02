Il sociologo De Rita e l’ex Ministro Lupi al Fermi di Policoro per la presentazione di una mostra sul tema

POLICORO – È in programma per il 28 febbraio, presso l’auditorium dell’IIS Fermi di Policoro, il convegno di presentazione della mostra “Alleanza Scuola Lavoro. Non è mai troppo tardi”, a cura di Ubaldo Casotto (ex vicedirettore de Il Foglio). Sarà presente, tra gli altri, una figura di autorevolissimo prestigio quale il Segretario del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali), Giorgio De Rita.Tra gli interventi anche quello dell’ex Ministro, on. Maurizio Lupi, presidente della Fondazione “Costruiamo il futuro”. Saluti introduttivi del Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro Vincenzo Orofino e di don Pino Marino. “La mostra, attraverso la concretezza di dati ed esperienze – ha detto il Dirigente Scolastico del Fermi Giovanna Tarantino – vuole richiamare l’urgenza di un connubio significativo per lo sviluppo del Paese in un momento particolarmente critico legato a vicende contingenti, che rischiano di far prevalere sulla vicenda un punto di vista puramente emotivo”.La mostra sarà visitabile dal 28 febbraio al 6 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Le scolaresche interessate potranno prenotarsi per l’organizzazione della visita guidata al seguente link: https://forms.gle/zUMSYtRTK9yRf1E49L’iniziativa, promossa con il contributo di Medihospes, è realizzata nell’ambito di una collaborazione tra l’IIS Fermi di Policoro e la Diocesi di Tursi Lagonegro.