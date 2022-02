Stagione Teatrale, giovedì 24 “Cantieri Comici” al Piccolo Teatro Comunale Cappelli￼

Continua il 24 febbraio al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli la Stagione Teatrale organizzata dall’Amministrazione Comunale di Martina Franca in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese.

E’ in cartellone “Cantieri Comici” (tappa della rassegna “Risollevante” che nasce dal Festival del Cabaret Città di Martina Franca), un cantiere della comicità, della parola, della satira, per un intrattenimento sano e intelligente, al passo coi tempi. Alcuni comici emergenti maggiormente apprezzati all’ultima edizione del Festival del Cabaret Città di Martina Franca, Daniele Condotta, Santino Caravella e Marco Colonna, saranno sapientemente condotti da Mauro Pulpito presentatore storico della rassegna cabarettistica. Sipario alle ore 21, apertura porte alle 20,30.

Per info telefonare ai numeri 080/4113121 – 328/4860906. Il botteghino del Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli, in vico II Giuseppe Testa n.16 (angolo via De Amicis), sarà aperto ogni mercoledì dalle 18 alle 21 e nei giorni degli spettacoli dalle 17.

Costo dei biglietti: primo settore 15 euro, secondo settore 12 euro, last minute 10 euro. Costi ridotti per spettatori oltre 65 anni, giovani fino a 26 anni, gruppi di almeno 10 persone appartenenti ad associazioni ed enti del territorio comunale, appartenenti alle Forze Armate, diversamente abili aderenti ad associazioni. Inoltre una riduzione speciale sarà riconosciuta agli studenti di scuole secondarie e università. Le vendite saranno attive anche online e nei punti vendita Vivaticket.