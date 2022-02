Lavori sulla Sp 51 in zona Trasconi, la Provincia dispone limitazioni al traffico

La Provincia di Taranto ha disposto limitazioni alla circolazione sulla SP 51, in zona Trasconi, nel tratto compreso fra la ex statale 581 per Massafra e la strada comunale Porcile, nei giorni 23 e 24 febbraio dalle 8 fino alle 18.

Quanto stabilito da un’apposita ordinanza dirigenziale (n. 5 del 18 febbraio 2022) si è reso necessario per consentire, in condizioni di sicurezza, l’esecuzione di lavori su un’antenna in corrispondenza della postazione radio della Protezione civile a Masseria Trasconi.