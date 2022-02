Caffetteria del complesso degli Agostiniani, pubblicato l’avviso

È pubblicato sul portale “Tuttogare” del Comune di Lecce l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione del Servizio di Caffetteria annessa alla Biblioteca di Comunità di prossima apertura presso l’ex Convento degli Agostiniani. Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire al Sistema Telematico “Tutto Gare”, seguendo la procedura entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del giorno 21/03/2022. La durata delle concessione è di 6 anni.

Il servizio prevede la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con attenzione alla valorizzazione di prodotti territoriali locali, la varietà delle proposte, il rispetto della molteplicità delle esigenze culturali, religiose e mediche (vegetariani, celiaci, …) del pubblico. In ragione della localizzazione della caffetteria all’interno di un complesso di rilevante valore culturale e, in particolare, in connessione con il servizio della biblioteca di comunità, è richiesto, nella gestione della stessa, che essa si qualifichi come uno spazio confortevole, piacevole alla vista, accogliente e fortemente integrato con i servizi, le attività e le iniziative che in essa si svolgono.

Il bando può essere letto a questo link: https://lecce.tuttogare.it/gare/id52467-dettaglio