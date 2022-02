Verso Napoli vs CMB Matera, le parole di Josete￼

Rientrati domenica dalla trasferta di Pesaro, è già tempo di ripartire con la Serie A. Domani l’Opificio 4.0 CMB Matera sarà impegnato sul campo del Napoli per la 18 giornata del campionato. I ragazzi di mister Lorenzo Nitti sono reduci da due risultati utili consecutivi, la vittoria casalinga contro il Ciampino Aniene e il pareggio esterno sul campo dei Campioni d’Italia del Pesaro. Gli avversari invece sono terzi con 29 punti, uno in più del CMB ma con una partita in più. Anche i campani si presentano con il pareggio (per 2-2) contro il Pesaro e dalla vittoria sul campo del Ciampino Aniene per 1-4. Il punto sullo stato di forma della squadra con l’uomo di Pesaro, lo spagnolo Josete:

“Stiamo lavorando molto bene e affrontiamo tutte le partite, indipendentemente dagli avversari, per conquistare i 3 punti. Il pareggio di Pesaro è un giusto risultato, abbiamo giocato una partita con un ritmo altissimo, una grandissima partita. Personalmente sono molto contento per i due gol ma quello che ha permesso di ottenere questo risultato è stato sicuramente il lavoro di squadra; abbiamo disputato tutti una grande partita, indipendentemente da chi segna, e ci tengo a fare i complimenti a tutti i miei compagni. Quest’anno il campionato italiano è molto equilibrato e ogni partita ha un suo finale. Siamo pronti ad affrontare un’altra sfida, quella di martedì contro il Napoli. Siamo consapevoli che ci aspetta un’altra partita difficile, anche il Napoli è una squadra forte e completa, con dei giocatori molto tecnici, ma andiamo a Napoli per cercare di portare a casa tre punti importantissimi, #forzaCMB”.

Appuntamento martedì 22 febbraio 2022, ore 20:00 PalaCercola, Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta su www.futsaltv.it.