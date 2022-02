Nell’ultima riunione tenutasi presso il Comune di Potenza si sono evidenziati una moltitudine di problemi sulla qualità ed efficienza del trasporto urbano e scale mobili di cui ci giunge notizia di un intervento da parte aziendale di chiusura, per motivi di sicurezza, della tratta “Ponte Attrezzato” alle ore 14 di oggi con l’invito ai lavoratori montanti del secondo turno di tornare a casa in posizione di ferie.

Lo avevamo detto più volte di intervenire con urgenza e determinazione per scongiurare eventuali incidenti sia nel servizio urbano sia nelle scale mobili.

Inoltre si continua a registrare il continuo ritardo nel pagamento degli stipendi da parte dell’azienda Trotta ai lavoratori senza alcuna giustificazione di merito.

Inoltre, si richiama l’impegno profuso dal Sindaco di Potenza nell’ultima riunione di attivare immediatamente la procedura di manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto ad altra società più affidabile del servizio trasporto urbano ormai alla fine dell’ulteriore proroga di tre mesi con scadenza il 31 marzo p.v.

Uiltrasporti, Ugl e Faisa indignati per l’inefficienza e inaffidabilità della società Trotta hanno inviato una lettera a S.E. il Prefetto e al Sindaco di Potenza per essere convocati in una riunione urgente per individuare le responsabilità e avviare soluzioni definitive mirate alla regolare corresponsione delle retribuzioni nei tempi stabiliti e garantire un servizio efficiente, di qualità e in piena sicurezza ai cittadini le cui responsabilità, in caso di incidenti, previste dalla L. 81/08 saranno da attribuire alla società Trotta e al committente Comune di Potenza.

Ribadiamo, convinti e decisi, che l’amministrazione comunale di Potenza debba intervenire con la massima urgenza nel definire queste assurde inadempienze che mette in ridicolo la città capoluogo non solo a livello regionale ma anche nazionale.

Segretario Regionale Generale Uiltrasporti Basilicata

Antonio Cefola

Segretario Regionale UGL

Donato Cappiello

Segretario Regionale Faisa Cisal

Donato Colangelo