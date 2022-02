 Stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova – 23/24 febbraio 2022￼

il 23 e 24 febbraio, a Padova, si terrà l’evento dal titolo ‘Stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova. Giornate di aggiornamento, riflessione, studio e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare in Italia e in Europa’, organizzato da Motore Sanità e dal Dipartimento Funzionale Malattie Rare dell’Università di Padova.

L’Università di Padova, una delle sei più antiche al mondo, che quest’anno festeggia 800 anni di storia, apre le porte alla due giorni “Stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova“, mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio 2022.

Un momento di confronto e di aggiornamento sul tema, di respiro nazionale ed europeo, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, “Rare Disease Day“, del 28 febbraio 2022.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo il:

– Mercoledì 23 febbraio: Aula Magna – Palazzo Bo, con ingresso da Via VIII febbraio, 2 (Padova) – Il 23 febbraio alle ore 12,30 nell’Aula Magna del Bo è previsto un incontro con la Stampa. I giornalisti che vogliono partecipare possono accedere dallo scalone del Cortile Antico. Accesso consentito con green pass secondo le norme vigenti. Inizio dell’evento (prima giornata) alle ore 13:30.

– Giovedì 24 febbraio: Orto Botanico – Università di Padova, con ingresso da Via Orto Botanico, 15 (Padova). Inizio dell’evento (seconda giornata) alle ore 08:30.

È possibile iscriversi alle due giornate dell’evento, cliccando al seguente link:

⇒ Iscriviti agli Stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova

Per maggiori informazioni sul programma completo della due giorni:⇒ Scarica il programma