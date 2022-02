Selezione pubblica per designare una/un consigliera/e di parità supplente.

In applicazione del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”, la Provincia di Potenza indice una selezione pubblica al fine di designare: – una/un consigliera/e di parità supplente. L’avviso è finalizzato alla formazione di una lista di candidate/i da cui attingerà il Presidente della Provincia per la designazione, con apposito decreto da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la successiva nomina. Le proposte di candidatura devono pervenire, pena la irricevibilità, entro e non oltre il termine perentorio delle 12:00 del giorno 03/03/2022 alla Provincia di Potenza – Ufficio Protocollo – Piazza M.Pagano – Potenza.

Qui di seguito il link relativo al bando pubblicato sul sito della Provincia di Potenza:

https://bit.ly/3p2tBeL.