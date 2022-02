Nuovo portale FP CGIL Potenza in linea con le direttive e sempre più vicino alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici

Rivoluzione grafica e nuove funzioni per restare aggiornati su quanto accade nel mondo del pubblico impiego in Basilicata, ma anche per potersi aggiornare e formare con la nostra sezione ConCorsi. Con la consapevolezza che la spinta sempre più accentuata all’impiego di servizi e strumenti digitali rende indispensabile dotarsi di un contenitore accurato nelle informazioni, di rapida consultazione, tecnologicamente capace di sostenere la mole delle interazioni e una tempestiva condivisione sui social media, abbiamo ridefinito nella veste grafica, nella struttura, divenuta più intuitiva, e nelle funzionalità, il nuovo sito della Fp Cgil di Potenza, al fine di avvicinare e garantire agli utenti una fruizione più immediata, maggiore accessibilità e la migliore esperienza di navigazione possibile.

Con lo sguardo puntato all’ accessibilità, ovvero alla capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, è partito il lavoro di ri-progettazione dell’identità online della Funzione Pubblica Cgil di Potenza, consultabile dal link www.fpcgilpotenza.it.

“Abbiamo voluto fare un passo in avanti nella connessione più stretta tra mondo fisico e mondo digitale, rimanendo in linea con le indicazioni dell’AGID in materia di siti web e gestione dell’informazione in maniera ordinata e accessibile – ha commentato Giuliana Scarano, segretaria generale FP CGIL Potenza – Essere presenti e mettere in condizione i lavoratori di accedere ai servizi e alle tutele offerte dal nostro sindacato, in un periodo storico che ci ha messo di fronte alla caducità dei metodi di connessione fisica, ci ha spronati a fare un grande lavoro di ri-connessione e di analisi delle opportunità che potevano essere colte, trasformando un momento di profonda crisi in un’occasione di rilancio”.

La FP CGIL, all’interno del processo di riorganizzazione della sua presenza sul territorio, ha dedicato 40 ore di formazione online ad oltre 500 lavoratori, che hanno avuto modo di accedere a contenuti organizzati in moduli di approfondimento. Questi moduli, tutti svolti online e tenuti da esperti di settore, sono stati registrati ed oggi fanno parte dell’offerta di contenuti del nuovo portale della FP CGIL Potenza.

“Un esperimento di ri-connessione – spiega ancora Scarano – che sta dando risultati entusiasmanti che non ci aspettavamo, in un contenitore digitale che è stato strutturato seguendo le linee guida per la realizzazione dei siti web della pubblica amministrazione. La scelta è stata fatta proprio per agevolare il contatto e parlare un linguaggio noto a tutti i lavoratori del pubblico impiego, che hanno ritrovato, nel nostro nuovo portale, un esempio di efficienza ed efficacia nell’utilizzo di mezzi informatici pensati per parlare al pubblico in maniera semplice ed immediata, garantendo alti livelli di accessibilità e ricchezza dei contenuti”.