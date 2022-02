INNOVAGRO Plus: Si è tenuto il Kick Off Meeting Interregionale finalizzato allo scambio e all’adattamento di buone pratiche per lo sviluppo di reti innovative nel campo agro-alimentare e turistico sostenibile e resiliente.

Si è tenuto il Kick Off Meeting Interregionale dell’iniziativa di cooperazione transregionale INNOVAGRO PLUS, di cui la Provincia di Potenza è partner, incentrata sul tema dello “Sviluppo di una rete innovativa per la promozione dell’estroversione di aziende agro-alimentari nell’area Adriatico-Ionica” e costruita sulla precedente esperienza INNOVAGRO ADRION che è risultata tra le poche a livello europeo meritevole di essere ulteriormente sviluppata. Per gli ottimi risultati raggiunti in tema di cooperazione e scambio, l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Adrion ha infatti ritenuto meritevole l’iniziativa Innovagro di un ulteriore finanziamento complessivo pari ad oltre 170.000,00 che servirà per proseguire nella attività di scambio, recepimento e capitalizzazione delle buone pratiche sui rispettivi territori di competenza del partenariato.

L’obiettivo generale di Innovagro Plus, come ha ricordato il Presidente Rocco Guarino, è migliorare gli strumenti messi a punto nell’iniziativa precedente e nello specifico la promozione, diffusione e capitalizzazione dei due principali risultati già ampiamente ottenuti a livello nazionale, regionale e transnazionale: a) il Network di cooperazione internazionale, che integra e rafforza le relazioni ed i partenariati e b) la Piattaforma Virtuale Transnazionale per l’Innovazione destinata alle azione nel campo agroalimentare e del turismo sostenibile e resiliente (VIBIEC) con l’obiettivo specifico di aumentare l’interazione tra istituzioni, stakeholder e cittadini nella cooperazione territoriale sui temi di sviluppo territoriale oggetto di indagine tra cui l’innovazione sostenibile e l’estroversione resiliente delle aziende agro-alimentari.



I principali gruppi target e beneficiari di Innovagro Plus sono le organizzazioni di rappresentanza delle PMI nel settore agroalimentare e turistico, le associazioni di agricoltori, le organizzazioni di sostegno alle imprese, gli istituti di ricerca e sviluppo e le autorità regionali e locali e i cittadini.

“I 9 partner dell’iniziativa – ha annunciato il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione, Alessandro Attolico – sono autorità ed istituzioni provenienti da Italia, Grecia, Serbia e Slovenia, e sono tutti impegnati nel coadiuvare i rispettivi organi di governo a calibrare le politiche regionali in materia di agricoltura, sviluppo, impresa e turismo in maniera sostenibile e resiliente rispetto alle politiche di sostenibilità ambientale e di resilienza climatica”.

Innovagro Plus è iniziato lo scorso gennaio e si concluderà a giugno 2022. La Provincia di Potenza, tra le altre attività, avrà il compito specifico di organizzare un evento internazionale sul proprio territorio finalizzato a mettere in relazione le imprese locali in tema di agrofood e turismo con la platea internazionale, visto il grande successo che riscosso l’analogo evento di estroversione organizzato ormai tre anni fa nell’ambito di Innovagro Adrion.

“L’attività – ha rilevato il Presidente dell’Ente, Rocco Guarino – vedrà coinvolta la Provincia di Potenza, capofila dell’iniziativa, anche nella capitalizzazione delle esperienze nell’ambito della piattaforma della Casa dei 100 Comuni, come ulteriore azione di coinvolgimento attivo del territorio per il corrente anno”.