DOMANI L’ASSESSORA ROMANO ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “ORTOVIVO” NELL’AUDITORIUM DELLA SCUOLA MASSARI

Domani, martedì 22 febbraio, alle ore 17, nell’auditorium “Aldo Moro” della scuola Massari, in via Petrera, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano interverrà alla presentazione del progetto “Ortovivo”. A portare i saluti alle famiglie degli alunni sarà la dirigente Alba Decataldo, mentre ad illustrare le modalità di realizzazione e cura dell’orto didattico saranno Palmina Iusco, presidente ANSI – comitato di Bari, Roberto Iamotti, vicepresidente BioSlow Puglie, e Manlio Epifania, presidente della Aps Masseria dei monelli Ortocircuito.L’orto didattico dell’I.C. Massari – Galilei è uno dei nove finanziati (con 8mila euro ciascuno) dall’assessorato alle Politiche educative e giovanili ad esito dell’avviso per “manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione per la realizzazione di una rete cittadina di orti didattici e scolastici”,

L’iniziativa rientra in una programmazione più ampia di medio-lungo periodo del Comune di Bari, tra le 160 città di tutto il mondo ad aver siglato il Milan Urban Food Policy Pact, per la costituzione della “Bari Food Policy”, fondata su una serie di progetti e buone pratiche a scala urbana che investono sulla sana e corretta alimentazione, soprattutto dei più piccoli, sulla lotta allo spreco alimentare e sulla sensibilizzazione della cittadinanza rispetto a queste tematiche. La realizzazione di una rete di orti didattici, pertanto, è parte di un percorso educativo e pedagogico cominciato qualche anno fa con l’avvio delle mense scolastiche a km 0, dei giardini condivisi e dei progetti nutrizionali rivolti ai bambini.