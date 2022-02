Cinema: Emanuele Carlo Ostuni impegnato sul set di “Vanitose

Il Film sarà in post- produzione, in attesa di vederlo nelle sale cinematografiche passando per i Festival IstituzioL’artista milanese Emanuele Carlo Ostuni, interprete di Incantesimo 8, Apparentia, I Giorni dell’abbandono, Gli Arcangeli, Mozart L’Amore e le Sigarette, ritorna al cinema sul set di “Vanitose”.

Sono terminate il 16 Gennaio scorso a Milano le riprese del Film “Vanitose” di Giorgio Molteni (Capri, Cuori rubati, il Servo Ungherese) prodotto dalla Adamantis Cinematografica S.r.l.

Una commedia grottesca sulle ambizioni artistiche femminili un po’ tardive che si concluderanno in un Capodanno tristemente scoppiettante dove, in parte, saranno appagate le loro ambizioni, senza, però, che queste siano soddisfatte completamente. Vengono trattate delicate tematiche strettamente legate al mondo delle donne e in particolare quella riguardante la vanità femminile, da cui il titolo il film. Questa viene considerata come uno stato mentale che permette di prendere con leggerezza le problematiche legate allo scorrere dell’età.

Il cast vede tra gli altri, la presenza di Valentina Di Simone, Daniela Terreri (Provaci ancora Prof, Don Matteo, Il Viaggio), Giovanni Forlini, Rudy Marco Zecca, Maurizio Grieco e una nutrita presenza femminile a sostegno della trama.