Impianti di risalita aperti anche per questo fine settimana sulla Montagna Grande di Viggiano (PZ)

Ricordiamo a tutti gli appassionati che gli impianti sciistici e le strutture ricettive della Montagna Grande di Viggiano saranno pronte ad accogliervi anche nel week-end di Sabato 19 e Domenica 20 Febbraio.

Grazie ad uno straordinario sforzo di tutta la macchina organizzativa, riusciremo a garantire un’altra meravigliosa due giorni di neve e sole.

Ricordiamo che l’impianto sciistico a Viggiano comprende 3 piste (la prima pista è adibita per lo più a chi vuole imparare a sciare con 2 tappeti e uno snow tubby); 2 skilift che si trovano nella seconda e terza pista; 2 punti bar con ristorante; noleggio ciaspole per escursioni con le guide del parco e ovviamente per chi non è fornito di attrezzatura la possibilità al nolo sci di noleggiare l’attrezzatura richiesta.

Comune di Viggiano (PZ)

