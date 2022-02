Basentana in sicurezza: il segretario cittadino di FD Pisticci, Lino Grieco, chiede all’assessore Merra di integrare le strutture accessorie.

A margine della dichiarazione a mezzo stampa dell’assessore alle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra, il segretario cittadino di Forum Democratico di Pisticci, Lino Grieco, sollecita l’esponente della giunta regionale a considerare, oltre allo spartitraffico, le strutture accessorie, fondamentali per la messa in sicurezza totale dell’arteria stradale.

Il commento:

“Assessore NON dimentichi nella programmazione, le strutture accessorie allo spartitraffico centrale della SS407 BASENTANA. In particolare mi riferisco, ai sottopassi e cavalcavia per l’inversione di marcia; alle complanari, corsie di accelerazione e decellerazione per gli innumerevoli ingressi poderali; alla recinzione esterna per evitare l’ingresso senza via d’uscita degli animali (vedi cinghiali) … con Lei ne abbiamo già discusso qualche anno fa’ però ad oggi non vedo progetti che prevedono questi interventi di messa in sicurezza, certo del suo importante e proficuo impegno la saluto e resto in attesa di riscontri tangibili di quanto anticipato, mi creda con solo questi interventi preliminari (spartitraffico) la BASENTANA è diventata più pericolosa di prima !!!!”