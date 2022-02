LAVORI BASENTANA, AMMINISTRAZIONE COMUNALE PISTICCI: “DOTARE L’ABITATO DI MARCONIA DELLO SVINCOLO”

Nei giorni scorsi abbiamo indirizzato una nota al Presidente della Regione, Vito Bardi, all’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Donatella Merra, al Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese e all’Anas, esprimendo soddisfazione per l’inizio dei lavori di realizzazione dello spartitraffico lungo la strada statale Basentana che nel corso degli anni si è dimostrata un’arteria pericolosa e sede di gravi indicenti.

Nel contempo, abbiamo sottolineato che il popoloso abitato di Marconia, dove vivono oltre 10.000 persone, è ancora privo di svincolo e di corsie di accelerazione che permettano l’accesso alla predetta strada statale. Di conseguenza, i nostri cittadini si vedono privati dell’accesso ad un importante e strategica arteria di comunicazione in quanto l’utilizzo della Basentana è possibile solo grazie allo svincolo di Bernalda, distante diversi chilometri dal centro abitato. Possibilità, quest’ultima, non percorribile in caso di piogge che determinano sistematiche chiusure del ponte di collegamento a Bernalda.

Per queste ragioni, abbiamo chiesto formalmente alle Istituzioni la convocazione di un tavolo tra tutti gli enti interessati per discutere di tale problematica, con la convinzione che è oramai improcrastinabile dotare l’abitato di Marconia dello svincolo, delle rampe di accelerazione-decelerazione e di ogni infrastruttura necessaria per permettere un agevole accesso alla strada statale Basentana. Una scelta che risulterebbe strategica anche per le attività commerciali e produttive, considerato che la zona in questione è sede di numerose imprese agricole che attualmente devono subire le conseguenze negative del mancato accesso ad una rete stradale strategica quale è la Basentana.