La quinta della scuola primaria di Bella con UNICEF Potenza per gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Gli alunni della quinta della scuola primaria di Bella, venerdì 18 febbraio 2022, hanno appena incontrato in streaming lo scrittore Sandro Natalini per il Torneo di lettura che l’Istituto Comprensivo, diretto dalla professoressa Viviana Mangano, realizza da molti anni, mettendo in rete molte scuole della Basilicata. Natalini ha parlato con loro di “ Per un pugno di ghiande.Le specie invasive che assaltano la terra”, un libro scritto con l’ecologo Paik Genovesi, Editoriale Scienza, nel quale hanno incontrato “ astuti furfanti che rubano risorse preziose, predatori insaziabili e creature velenose. Scoiattoli invasori che mettono in pericolo gli abitanti dei boschi, pesci giganti che divorano interi ecosistemi, piante tossiche che ustionano e rospi velenosi che uccidono chi osa attaccarli…”.

Sono stato invitato, in qualità di presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Potenza dall’insegnante Antonietta Sansone, e, ancora una volta, i 17 volti curiosi che mi osservano mentre dispongo sulla cattedra i gadget UNICEF per la raccolta fondi mi riempiono di gioia. Aspetto che finiscano la merenda e subito dopo li coinvolgo nel mio viaggio alla scoperta dell’UNICEF e della sua missione, utilizzando la bandiera, e il kit salvavita che mi accompagna sempre in questi incontri.Attenti e partecipi riflettono, si interrogano, danno risposte azzeccate.Sono consapevoli dei pericoli che il nostro mondo corre a causa dell’inquinamento e il video UNICEF nel quale Emma Watson, Hermione nella saga di Harry Potter e testimonial UNICEF, presenta le storie di ragazze e ragazzi che in Turchia, Senegal, India, Stati Uniti combattono l’inquinamento con invenzioni, finanziate da UNICEF,di grande impatto, li aiuta a capire che ciascuno di noi deve fare la sua parte per salvare il mondo.

E quasi tutti hanno le idee chiare sul loro futuro perché vogliono diventare “ medico, fisico, attore, maestro di scuola elementare…” e sono consapevoli che occorre impegnarsi, fare sacrifici. Conoscono Greta Tumberg e il movimento che ha saputo creare in tutto il mondo e approfondisco con loro il concetto di “giustizia climatica”: sono i paesi più poveri, le classi sociali diseredate che pagano il prezzo più alto dell’inquinamento perché la siccità, la mancanza di acqua,le alluvioni, i maremoti fanno strage dei più poveri, molti dei quali bambini. E il video dell’orchestra di Cateura, un villaggio del Paraguay che sorge su una montagna di rifiuti, con ragazze e ragazze che mostrano i loro strumenti ricavati dalla spazzatura che dà lavoro alle loro famiglie, è l’esempio più efficace dei pericoli che stiamo correndo. UNICEF ha portato questa orchestra qualche anno fa al festival di Sanremo e con Scuola Amica UNICEF educa alla conoscenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ Agenda 2030 in tutte le scuole d’Italia.

Ebbene sì, le specie della Terra stanno correndo un grave pericolo, e la colpa è proprio di noi esseri umani! Siamo sempre più consapevoli che si sta combattendo una delle guerre più feroci mai combattute sulla terra, sotto i mari e nei laghi del nostro pianeta. Siamo tutti chiamati a rimboccarci le maniche e ciascuno di noi può fare molto per proteggere l’ambiente che ci circonda da insidiosi invasori.