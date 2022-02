LA FALDA ACQUIFERA SOTTO PALAZZO ADORNO:DOMANI IN ONDA SU TG2 WEEKEND UN SERVIZIO SULLA LECCE SOTTERRANEA LEGATA ALL’ACQUA

Sotto Palazzo Adorno, sede della Presidenza della Provincia, scorre ed è visibile la più superficiale delle falde acquifere sotterranee che caratterizzano il sottosuolo della città di Lecce.

Questo “tesoro” poco conosciuto, ma molto affascinante, che appunto è custodito nella parte sotterranea del prestigioso edificio in via Umberto I, è al centro di un servizio giornalistico che andrà in onda domani, sabato 19 febbraio su Rai 2, alle ore 13.30, in Tg2 Weekend, la rubrica di approfondimento che si occupa di musica, cultura, cinema e spettacolo, a cura della redazione del Tg2.

La troupe, coordinata dalla giornalista Lucia Maria Buffo e accolta a Palazzo Adorno dal capo di gabinetto della Provincia Andrea Romano, è infatti approdata nel Salento nei giorni scorsi per realizzare un servizio speciale sulla Lecce sotterranea legata all’acqua e all’uso dell’acqua, grazie anche alla consulenza tecnica del geologo Stefano Margiotta.

Alla bellezza delle acque sotterranee è stata associata anche quella delle acque superficiali e, in particolare, del fiume Idume che sfocia tra Torre Chianca e Spiaggiabella.

Il viaggio sul tema della presenza dell’acqua nel sottosuolo di Lecce, che ha visto come tappe, tra l’altro, anche il Museo Ebraico, dimore private, il Monastero degli Olivetani (sede del Dipartimento degli Studi storici dell’Università del Salento), il Parco di Belloluogo e la Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo, sarà anche oggetto di un servizio più lungo e approfondito che andrà in onda prossimamente.

Lecce, 18 febbraio 2022.